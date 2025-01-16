Сильные морозы на пороге: Украину накроет похолодание

По прогнозам синоптиков, дальше в Украине будет постепенное повышение температуры, но зима еще вернется с морозами.

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Нынешняя зима в Украине демонстрирует нехарактерные для этого сезона температурные показатели. В некоторых регионах страны столбики термометров поднялись до отметки +15°C, что является аномально высокой температурой для зимнего периода.

Климатолог Вера Балабух отметила, что в последнее время наблюдается тенденция к потеплению как на планете, так и в Украине в целом. В Украине эти изменения происходят гораздо более быстрыми темпами, чем в глобальном масштабе. Об этом также говорила заведующая сектором метеорологических исследований Запорожского областного центра по гидрометеорологии Инна Лазарок. По ее словам, причин самого теплого года немало:

"Это и глобальное потепление, я думаю, что это какие-то аномалии атмосферной циркуляции, такой глобальной атмосферной циркуляции. Но у нас вся Украина впереди планеты всей в этом плане. Как-то темпы потепления у нас выше, чем в Европе".

На потепление могли повлиять и военные действия на территории Украины (особенно в регионах, которые вблизи линии фронта, поскольку в атмосферу попадают различные элементы снарядов).

Снова потепление

Синоптик Наталья Птуха рассказала о погоде в Украине до конца недели и на уикенд.

"Довольно спокойная неделя будет, резких перепадов не ожидаем. Но сохраняется тенденция к определенному повышению температурных показателей: если в начале недели это ближе к -3, то в конце все чаще будет до +3. Нынешняя небольшая — со скоростью до 5-10 м/ с — юго-западный ветер посреди недели перейдет в северо-западный. Возможно, ветер тогда немного усилится, но не слишком — до 7-12 м/с", — сказала она.

Облака в четверг, 16 января, покроют небо на территории западных областей, в Ровно будет снег. Температура воздуха от -2 ночью до +4 днем. В северных и центральных областях солнце будет редко появляться из-за облаков. Температура воздуха будет колебаться от -1 ночью до +3 днем. Юг Украины будет в облаках с утра до позднего вечера, в Крыму в этот день ясно. От 5 мороза ночью до 4 тепла днем.

В восточных областях облачное небо будет держаться весь день. Столбики термометров от ночных -2 днем достигнут отметки +3.

В пятницу, 17 января, в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков, только в восточной части пройдет небольшой снег с переходом в дождь и туман, возможен слабый гололед. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1°С, днем +2...+7°С, в Карпатах около 0°С.

В субботу, 18 января, в Украине ожидается погода без существенных осадков, только днем и вечером в северных и северо-восточных регионах пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, в Закарпатье, 1-6 м/с. Температура воздуха предполагается ночью -2…+3°С, днем +2…+7°С.

В воскресенье, 19 января, в большинстве регионов Украины, за исключением западной части, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Кое-где возможен туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, днем -1...+4°С.

По прогнозу синоптика Наталии Птухи, с 20 января в Украине должно потеплеть. В течение последней декады января и в феврале температура воздуха будет преимущественно в пределах от -5 до +5 градусов.

Январская погода в Киеве

Примечательно, что погода в январе будет теплее обычного, иногда морозной. Синоптики обещают, что во второй месяц зимы температура воздуха в Киеве будет превышать климатическую норму, а количество осадков будет умеренным. С 15 по 18 января почти все дни светит солнце, но будет холодно, ночью морозно до -9°C.

15 и 16 января днем до +2°C. Осадков не предполагают.

Свой прогноз на середину января в столице сделала и синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве середина января и собственно пик зимы, будет ночью с небольшим морозом, -1-3 градуса, а в течение дня среды температура воздуха будет колебаться около нуля. Ночью и утром в столице западный ветер будет порывистым. В дальнейшем в Украине — постепенное повышение температуры воздуха", — написала она.

А вот по данным сайта meteofor с 19 по 25 января ночи будут самыми холодными в этом месяце. 22 декабря прогнозируется до -10°C. Дневная температура не будет превышать +2°C.

В конце января синоптики прогнозируют осадки. В частности, 28, 29, 30 и 31 января следует ожидать снег с дождем. Ночью от -9°C до -3°C, днем от -1°C до +3°C.

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