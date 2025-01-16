Дроны атаковали пороховой завод под Тамбовом (видео)

Предприятие является одним из ключевых объектов российского ВПК, задействованного в войне против Украины.

В России беспилотники атаковали пороховой завод под Тамбовом в ночь на 16 января. Этот завод – один из главных поставщиков взрывчатых материалов для российской армии.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Российские паблики пишут, что очевидцы сообщили о четырех взрывах в небе. Сначала они услышали характерный для дрона звук двигателя над городом Котовск. Беспилотник пролетел над домами и направлялся в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать.

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Россияне утверждают, что были сбиты три дрона в районе Кузьмино-Гать и Котовска. Пострадавших нет. Обломками БпЛА частично повреждена кровля крыши частного дома, сообщили в местных властях.

В свою очередь Коваленко отметил, что Тамбовский пороховой завод уже не в первый раз попадает под атаку. Руководитель ЦПД отметил, что предприятие является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, задействованного в войне против Украины.

"Там производятся порохи, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также колоксилин, применяемый в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов", — говорится в сообщении Коваленко.

Он акцентировал, что этот завод является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для российской армии. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно выросло.

Беспилотники атаковали пороховой завод под Тамбовом

Напомним, ранее россияне заявили о массированной атаке якобы украинских беспилотников на ряд регионов. Жители сообщали о работе ПВО и многочисленных взрывах.

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