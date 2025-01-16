Дрони атакували пороховий завод під Тамбовом (відео)

Підприємство є одним із ключових об’єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України.
У Росії безпілотники атакували пороховий завод під Тамбовом у ніч проти 16 січня. Цей завод – один із основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії.
Про це повідомили російські телеграм-канали та керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Російські пабліки пишуть, що очевидці повідомили про чотири вибухи у небі. Спершу вони почули характерний для дрона звук двигуна над містом Котовськ. Безпілотник пролетів над будинками і прямував у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать.
Росіяни стверджують, що було збито три дрони в районі Кузьмино-Гать та Котовська. Постраждалих немає. Уламками БпЛА частково пошкоджено покрівлю даху приватного будинку, повідомили у місцевій владі.
Своєю чергою Коваленко зазначив, що Тамбовський пороховий завод уже не вперше потрапляє під атаку. Керівник ЦПД зазначив, що підприємство є одним із ключових об’єктів російського військово-промислового комплексу, який задіяний у війні проти України.
"Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів", – йдеться у повідомленні Коваленка.
Він акцентував, що цей завод – один із основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.
Нагадаємо, раніше росіяни заявили про масовану атаку начебто українських безпілотників на низку регіонів. Жителі повідомляли про роботу ППО та численні вибухи.
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