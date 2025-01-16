Дрони атакували пороховий завод під Тамбовом (відео)

Підприємство є одним із ключових об’єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України.

У Росії безпілотники атакували пороховий завод під Тамбовом у ніч проти 16 січня. Цей завод – один із основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії.

Про це повідомили російські телеграм-канали та керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Російські пабліки пишуть, що очевидці повідомили про чотири вибухи у небі. Спершу вони почули характерний для дрона звук двигуна над містом Котовськ. Безпілотник пролетів над будинками і прямував у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать.

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Росіяни стверджують, що було збито три дрони в районі Кузьмино-Гать та Котовська. Постраждалих немає. Уламками БпЛА частково пошкоджено покрівлю даху приватного будинку, повідомили у місцевій владі.

Своєю чергою Коваленко зазначив, що Тамбовський пороховий завод уже не вперше потрапляє під атаку. Керівник ЦПД зазначив, що підприємство є одним із ключових об’єктів російського військово-промислового комплексу, який задіяний у війні проти України.

"Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів", – йдеться у повідомленні Коваленка.

Він акцентував, що цей завод – один із основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.

Безпілотники атакували пороховий завод під Тамбовом

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про масовану атаку начебто українських безпілотників на низку регіонів. Жителі повідомляли про роботу ППО та численні вибухи.

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