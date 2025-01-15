У Волгограді загорівся НПЗ "Лукойл" (фото, відео)

В оперативних службах запевнили, що загоряння на заводі виникло через внутрішні причини, а не зовнішній вплив.

У Волгограді вранці 15 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл". Перед цим місцеві жителі чули вибух.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

НПЗ у Червоноармійському районі Волгограда загорівся близько 4:00. Факт пожежі підтвердили в оперативних службах міста:

Також читайте Російська армія завдала ракетного удару по Львівській області: що відомо

"На заводі спалахнула установка №18 та два теплообмінники. Наразі все загашено, загиблих і постраждалих внаслідок інциденту немає".

В оперативних службах запевнили, що загоряння виникло через внутрішні причини, а не зовнішній вплив.

"Точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом", – вказано в заяві.

Водночас на офіційному сайті регіонального МНС та в його соцмережах інформації про пожежу немає.

Пожежа на НПЗ "Лукойл" у Волгограді / Фото: російські телеграм-канали

Пожежу на заводі "Лукойл" у Волгограді зняли на відео

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня Росію масовано атакували дрони. Під атакою опинилися НПЗ, нафтобази та заводи з виробництва компонентів для зброї.

Читайте також: