Як ЗСУ уразили підземні бункери хімзаводу у Брянській області

У чому була складність удару по хімзаводу на Брянщині.

Сили оборони завдали удару по Брянському хімічному заводу у селищі Сєльцо (РФ), де виготовляють боєприпаси для артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації. Тут спостерігалася вторинна детонація, яка тривала кілька годин. Також було знищено два ворожі зенітні ракетні комплекси "Тор" і "Бук". Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів про складність удару по хімзаводу.

Про це йшлося під час розмови з журналістами "24 Каналу".

За словами експерта, завод працює з порохом – вибуховими речовинами, споряджає таким чином певні російські засоби ураження. Йдеться про понад 10 найменувань таких засобів. Проте основна функція підприємства – виготовлення вибухівки та її калібрування під російські потреби для військової техніки.

Головне завдання полягало в тому, щоб дістатися хімзаводу, адже, імовірно, там були підземні бункери та мали бути перекриття від ударів з повітря. Проте вони були уражені.

За словами Світана, для ударів по хімзаводу могли використовувати ракети Storm Shadow/SCALP-EG – авіаційна компонента, ракети-постановники перешкод – ADM-160 і ракети ATACMS.

"Хімзавод розташований на відстані трохи понад 100 км, тому ці засоби до Брянщини дістають", – додав Роман Світан.

Він вважає це комбінованою атакою, що була здійснена ЗСУ – авіацією і ракетними військами.

Нагадаємо, окрім хімзаводу, в Росії безпілотники атакували також об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Тулі. Зокрема, було уражено завод "Оргсинтез", який є стратегічним об'єктом.

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