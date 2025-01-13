У російському Воронежі вночі гриміли вибухи

У Росії в районі міста Воронеж у ніч проти 13 січня пролунали вибухи. У регіоні фіксували дрони та працювала ППО.

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Вночі у воронезьких пабліках писали про гучний вибух.

"В області від вечора є небезпека повітряної атаки. Гучно на лівому березі. Ще кілька вибухів було чути пізніше цієї ночі", - писали місцеві Telegram-канали.

За даними губернатора Гусєва, у регіоні начебто засобами ППО та РЕБ було знищено кілька БпЛА у передмісті Воронежа. Він також стверджує, що постраждалих і руйнувань наразі немає.

Нагадаємо, у ніч проти 10 січня 2025 року невідомі дрони атакували Ленінградську область РФ.

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