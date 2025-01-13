В российском Воронеже ночью гремели взрывы

В России в районе города Воронеж в ночь на 13 января прогремели взрывы. В регионе фиксировали дроны и работала ПВО.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Ночью в воронежских пабликах писали о громком взрыве.

"В области с вечера есть опасность воздушной атаки. Громко на левом берегу. Еще несколько взрывов было слышно позже этой ночью", — писали местные Telegram-каналы.

По данным губернатора Гусева, в регионе якобы средствами ПВО и РЭБ было уничтожено несколько БпЛА в пригороде Воронежа. Он также утверждает, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в ночь на 10 января 2025 года неизвестные дроны атаковали Ленинградскую область РФ.

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