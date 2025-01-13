Россияне продвинулись по четырем направлениям и зашли на север Сумской области — ISW

Войска РФ из Курской области пересекли границу и продвинулись к западу от села Журавки Сумской области.

Российские войска продвинулись на Купянском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях и зашли на север Сумской области.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Войска РФ 12 января продолжали наступательные действия в рамках основного украинского плацдарма, но не продвинулись.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что ВСУ сохраняют позиции в Погребках (северо-западнее Суджи), несмотря на недавние заявления о захвате населенного пункта россиянами. Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы отразили украинскую атаку у Русского Поречья.

Российские оккупанты также продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. 11 и 12 января войска РФ наступали в направлении Казачьей Лопани и в районе Волчанска.

Войска РФ продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, свидетельствуют, что оккупанты продвинулись к западу от Нововасиловки (юго-западнее Покровска). Российские военкоры утверждали, что оккупанты захватили Зеленое (южнее Покровска) и продвинулись к югу от Нововасиловки, в пределах 1 км от Удачного и к юго-западу от Соленого (все юго-западнее Покровска), но в ISW не нашли подтверждения.

Напомним, что ВСУ отразили массированный штурм россиян на Курщине.

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