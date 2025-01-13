Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Можно ли собирать сухостой из леса на дрова

Можно ли собирать сухостой из леса на дрова

Можно ли собирать сухостой

Можно ли собирать и использовать как дрова поваленную древесину, ветки и сухости в лесу

С наступлением холодов многие украинские задумываются над заготовкой дров для отопления своих домов. Одним из распространенных способов является сбор сухостоя и сваленных деревьев в лесу. Однако такие действия регулируются законодательством, и нарушение установленных правил может привести к штрафам и другим наказаниям.

Законодательное регулирование сбора сухостоя

Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые, сухие и свергнутые деревья или их части являются лесными ресурсами, принадлежащими государству. Их использование возможно только при наличии специального разрешения — лесорубного билета, выдаваемого постоянными лесопользователями, в частности лесохозяйственными предприятиями. Без этого документа самовольная заготовка древесины считается незаконной и карается штрафами.

Почему запрещен самовольный сбор сухостоя?

  1. Безопасность : Лесозаготовительные работы относятся к категории повышенной опасности и требуют соответствующей квалификации и соблюдения мер безопасности. Самовольная заготовка может привести к несчастным случаям, за которые никто не будет нести ответственность.

  2. Экологический баланс : Свергнутая древесина, кора и сухие ветви являются важными компонентами лесной экосистемы. Они служат средой обитания для многих насекомых, пресмыкающихся и мелких животных, а процесс гниения древесины обогащает почву питательными веществами, необходимыми для роста живых деревьев.

  3. Предотвращение незаконной вырубки : Под видом сбора сухостоя могут производиться незаконные рубки здоровых деревьев, что наносит ущерб лесному фонду страны.

Ответственность за нарушение

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконной порубке, повреждении и уничтожении лесных культур и молодняке влечет наложение штрафа. Размер штрафа зависит от обстоятельств нарушения и может быть значительным.

Альтернативные способы получения дров

Для законной заготовки дров рекомендуется обратиться в местные лесохозяйственные предприятия, которые могут предоставить необходимый лесорубный билет или предложить официально приобрести дрова. Это не только обезопасит от штрафов, но и будет способствовать сохранению лесных ресурсов.

Несанкционированная рубка сухостоя квалифицируется по ст. 65 кодекса об админправонарушении "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка" и наказывается штрафами. Без специального разрешения можно собирать только лесную подстилку – листья, хвою, мелкие веточки, опавшую кору и т.д.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация