Можно ли собирать сухостой из леса на дрова

Можно ли собирать и использовать как дрова поваленную древесину, ветки и сухости в лесу

С наступлением холодов многие украинские задумываются над заготовкой дров для отопления своих домов. Одним из распространенных способов является сбор сухостоя и сваленных деревьев в лесу. Однако такие действия регулируются законодательством, и нарушение установленных правил может привести к штрафам и другим наказаниям.

Законодательное регулирование сбора сухостоя

Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые, сухие и свергнутые деревья или их части являются лесными ресурсами, принадлежащими государству. Их использование возможно только при наличии специального разрешения — лесорубного билета, выдаваемого постоянными лесопользователями, в частности лесохозяйственными предприятиями. Без этого документа самовольная заготовка древесины считается незаконной и карается штрафами.

Почему запрещен самовольный сбор сухостоя?

Безопасность : Лесозаготовительные работы относятся к категории повышенной опасности и требуют соответствующей квалификации и соблюдения мер безопасности. Самовольная заготовка может привести к несчастным случаям, за которые никто не будет нести ответственность. Экологический баланс : Свергнутая древесина, кора и сухие ветви являются важными компонентами лесной экосистемы. Они служат средой обитания для многих насекомых, пресмыкающихся и мелких животных, а процесс гниения древесины обогащает почву питательными веществами, необходимыми для роста живых деревьев. Предотвращение незаконной вырубки : Под видом сбора сухостоя могут производиться незаконные рубки здоровых деревьев, что наносит ущерб лесному фонду страны.

Ответственность за нарушение

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконной порубке, повреждении и уничтожении лесных культур и молодняке влечет наложение штрафа. Размер штрафа зависит от обстоятельств нарушения и может быть значительным.

Альтернативные способы получения дров

Для законной заготовки дров рекомендуется обратиться в местные лесохозяйственные предприятия, которые могут предоставить необходимый лесорубный билет или предложить официально приобрести дрова. Это не только обезопасит от штрафов, но и будет способствовать сохранению лесных ресурсов.

Несанкционированная рубка сухостоя квалифицируется по ст. 65 кодекса об админправонарушении "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка" и наказывается штрафами. Без специального разрешения можно собирать только лесную подстилку – листья, хвою, мелкие веточки, опавшую кору и т.д.

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