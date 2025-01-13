Чи можна збирати сухостій з лісу на дрова

Чи можна збирати і використовувати як дрова повалену деревину, гілля та сухостій у лісі

З настанням холодів багато українців замислюються над заготівлею дров для опалення своїх осель. Одним із поширених способів є збір сухостою та повалених дерев у лісі. Однак, такі дії регулюються законодавством, і порушення встановлених правил може призвести до штрафів та інших покарань.

Законодавче регулювання збору сухостою

Згідно з Лісовим кодексом України, мертві, сухі та повалені дерева чи їхні частини є лісовими ресурсами, що належать державі. Їх використання можливе лише за наявності спеціального дозволу — лісорубного квитка, який видається постійними лісокористувачами, зокрема лісогосподарськими підприємствами. Без цього документа самовільна заготівля деревини вважається незаконною і карається штрафами.

Чому заборонено самовільний збір сухостою?

Безпека: Лісозаготівельні роботи належать до категорії підвищеної небезпеки і потребують відповідної кваліфікації та дотримання заходів безпеки. Самовільна заготівля може призвести до нещасних випадків, за які ніхто не нестиме відповідальності. Екологічний баланс: Повалена деревина, кора та сухе гілля є важливими компонентами лісової екосистеми. Вони служать середовищем існування для багатьох комах, плазунів та дрібних тварин, а процес гниття деревини збагачує ґрунт поживними речовинами, необхідними для росту живих дерев. Запобігання незаконній вирубці: Під виглядом збору сухостою можуть здійснюватися незаконні рубки здорових дерев, що завдає шкоди лісовому фонду країни.

Відповідальність за порушення

Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка тягне за собою накладення штрафу. Розмір штрафу залежить від обставин порушення та може бути значним.

Альтернативні способи отримання дров

Для законної заготівлі дров рекомендується звернутися до місцевих лісогосподарських підприємств, які можуть надати необхідний лісорубний квиток або запропонувати придбати дрова офіційно. Це не лише убезпечить від штрафів, але й сприятиме збереженню лісових ресурсів.

Несанкціонована рубка сухостою кваліфікується за ст. 65 кодексу про адмінправопорушення “Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка” і карається штрафами. Без спеціального дозволу можна збирати тільки лісову підстилку – листя, хвою, дрібні гілочки, опалу кору та ін.

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