Чим обробити дошки від гниття, щоб було економно та довговічно

Деревина є незамінним матеріалом у будівництві, садівництві та виготовленні меблів. Її природна текстура, екологічність і довговічність роблять її популярною для використання у найрізноманітніших умовах. Проте вплив вологи, мікроорганізмів і грибків може призвести до гниття, що значно скорочує термін служби дерев’яних виробів. Щоб зберегти деревину у належному стані, важливо обробляти її спеціальними засобами.

Спецальні способи захисту деревини

Для захисту деревини від гниття сьогодні широко використовуються антисептики, лакофарбові покриття та спеціальні пропитки. Вони забезпечують довготривалий захист від вологи, грибків і комах, створюючи надійний бар'єр на поверхні деревини або глибоко проникаючи в її структуру та захищають дерево навіть у найсуворіших кліматичних умовах.

Термічна обробка також є ефективним методом. Деревина нагрівається до високих температур, що змінює її структуру і робить менш вразливою до впливу мікроорганізмів. Проте такі методи часто потребують спеціального обладнання та значних витрат.

Чим обробити дерево від гниття економно та на тривалий час

Народні засоби для обробки деревини є екологічними, доступними та простими у використанні. Вони не потребують складних технологій, і їх можна приготувати самостійно.

Суміш солярки та машинного масла

Суміш солярки та відпрацьованого машинного масла є ефективним засобом та популярним засобом захисту дерева. Такий розчин глибоко проникає у структуру дерева, захищаючи його від вологи та мікроорганізмів. Для приготування змішують 8 частин солярки з 1 частиною масла. Цей метод часто застосовують для зовнішніх конструкцій, таких як паркани або опори. Проте через сильний запах його не варто використовувати для внутрішніх робіт.

Можна наносити на будь-які дерев'яні конструкції звичайним малярським пензлем. Просочені таким розчином дерев'яні вироби служать кілька років без додаткової обробки. Просочення проникає глибоко у структуру дерева. Таким просоченням можна покрити як нові, так і старі дерев'яні вироби.

Більше того вироби з дерева завдяки цьому просоченню отримають захист та оновлений вигляд. Суміш солярки та відпрацьованого машинного масла надає дереву блиску та темного відтінку. Якщо подобаються світліші тони, можете замість відпрацьованого масла додати нове. Тоді покриття нагадуватиме забарвлення лаком — природний колір дерева з блиском.

Обробка мідним купоросом

Мідний купорос є одним із найпоширеніших засобів захисту деревини. Його антисептичні властивості ефективно запобігають розвитку грибків і бактерій. Для обробки готують розчин із розрахунку 100 грамів мідного купоросу на 10 літрів води. Дерев’яні вироби занурюють у розчин або обробляють його пензлем. Цей метод підходить для дощок, які використовуються на відкритому повітрі, наприклад, для садових грядок.

Популярним засобом для обробки дощок для саду є також фінський спосіб обробки деревини

Фінський спосіб захисту деревини від гниття передбачає використання суміші, що складається з:

мідного купоросу (1,5 кг);

солі (400 г);

борошна (800 г);

води (10 л);

вапна (1,6 кг).

Для приготування цієї речовини всі інгредієнти змішують до отримання густої консистенції. Наносити суміш потрібно у теплому стані в 2-3 шари, кожен із яких має повністю вбратися і висохнути. Така обробка захищає деревину протягом 10-15 років. Проте, через можливе змивання складу під впливом опадів, процедуру може знадобитися повторювати. Важливо зазначити, що через наявність мідного купоросу цю методику краще використовувати для конструкцій або грядок під квіти, а не для овочевих культур.

Використання вапна та солі

Вапно та сіль є одними з найдоступніших засобів для обробки деревини. Вапно створює на поверхні дерева захисний шар, який запобігає проникненню вологи. Для цього готують розчин із вапна та води, наносячи його на дерев’яні конструкції.

Сольовий розчин також добре підходить для захисту деревини. Його готують із розрахунку 1 кг кухонної солі на 10 літрів води. Дошки можна обробляти пензлем або занурювати у цей розчин. Такий спосіб запобігає розвитку грибків і значно зменшує здатність деревини поглинати вологу.

Народні методи захисту деревини мають низку переваг. Вони екологічні, доступні за ціною та прості у застосуванні.

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