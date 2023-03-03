Добавьте всего две ложки в грунт: рассада быстро начнет расти

Многие выращивают рассаду самостоятельно на подоконниках. Чаще всего для перца, томатов, огурцов и других овощей используют уже готовую торфяную смесь из магазина. Но ее все равно нужно подкармливать, чтобы рассала лучше росла. С этим вам поможет копеечное средство. Какой именно читайте в материале ТСН.ua.

Большинство огородников предпочитают землю, которую можно приобрести в специализированных магазинах. Производители такого грунта уже обработали его от вредителей или болезней. Некоторые также прибавляют небольшое количество минеральных веществ.

Если вы решили использовать землю из огорода, ей необходимо больше внимания. Прежде всего, она нуждается в дополнении полезными веществами и обеззараживании.

Как правило, в рассадных магазинах предлагают верховой торф. Им можно заполнять емкости для выращивания. Но питательных веществ в нем почти нет, поэтому нужно будет всерьез задуматься над тем, как подкормить рассаду.

Подкормка рассады для активного роста: копеечное средство

Если нужно ускорить рост рассады и сделать ее крепкой, вам поможет картофельный крахмал. Сам крахмал рассаде не нужен, потому что в нем нет ничего, кроме углеводов. Им питаются микроорганизмы, которые живут в почве и помогают развиваться растениям.

Как результат, семена будут лучше прорастать, развитие корневой системы ускорится, а сама рассада сможет получить больше питательных веществ из почвы.

Как правильно подкармливать

На 10 литров почвы возьмите 2 столовых ложки с горкой картофельного крахмала. Тщательно перемешайте, а перед тем как посеять семена, дополнительно полейте землю. Поливать также нужно перед пикированием растений.

Интересно, что такое удобрение отлично подходит и для комнатных растений, особенно во время их пересадки.

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