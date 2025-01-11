Украинский историк задонатил более полумиллиона на армию

В благотворительном фонде поблагодарили профессора Грицака за доверие и поддержку.

Известный украинский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак пожертвовал премию за свою книгу, часть гонораров за нее и за публичные выступления на текущие нужды армии. Общая сумма донатов составила 562379 грн.

Об этом сообщили в фонде "Вернись живым", куда поступили пожертвования.

В сообщении напомнили, что в конце 2024 года профессор Грицак со своей книгой "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" стал лауреатом премии польского фонда им. Юзефа Тишнера.

“Все финансовое вознаграждение в размере 50 000 злотых он решил вложить в компетентную помощь армии. А перед этим историк задонатил еще 100 000 гривен с гонораров за книгу и публичные выступления”, — говорится в сообщении.

В благотворительном фонде поблагодарили профессора Грицака за доверие и поддержку.

Напомним, ранее историк Ярослав Грицак заявил, что Россия стала угрозой, которая может довести мир до апокалипсиса, и назвал способ это предотвратить.

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