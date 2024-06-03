Россия может довести мир до апокалипсиса: историк назвал способ, как это можно предотвратить

Российский фактор сейчас стал угрозой, которая может довести мир до апокалипсиса. Однако это можно предотвратить, если страну-агрессорку наказать и перевоспитать.

Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак в интервью LIGA.net.

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"Россия является угрозой цивилизации. На уровне с существующими глобальными изменениями климатическими и другими угрозами. Российский фактор стал угрозой, который может довести мир до апокалипсиса. Поэтому Россию нужно наказать и перевоспитать. Надо время, чтобы ее победить. россиян, когда время от времени к власти приходят и социопаты. Это тоже проведение глубоких политических реформ. К примеру, в России нужно официально ввести запрет, что представитель силовой структуры может стать президентом", — сказал он.

Он считает, что конечной целью перевоспитания России является то, чтобы горизонталь власти превратилась в вертикаль. По его мнению, только таким образом "нам удастся сделать невозможным нормальную Россию".

Напомним, ранее Грицак выразил такое мнение, что мир входит в десятилетия войн и что именно сейчас решается судьба XXII века.

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