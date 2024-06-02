Почему ВСУ теряют позиции: военный ответил

Из-за превосходства россиян на поле боя Вооруженные силы Украины иногда вынуждены терять позиции.

Об этом оператор БПЛА рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.UA.

“Сейчас ситуация усложнилась после потери Авдеевки. Они тактику с тех пор не меняют, заходят кулаками, такими линиями, прорезают фронт. У нас сил и средств, чтобы перерезать им глотку в узких местах нет, они этим пользуются, поэтому мы теряем позиции", – рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОНИ ВИДЯТ ВСЕ! Как дроны останавливают штурмы россиян на войне? ЭКСКЛЮЗИВ!

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