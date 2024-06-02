Чому ЗСУ втрачають позиції: військовий відповів

Через перевагу росіян на полі бою Збройні сили України іноді змушені втрачати позиції.

Про це оператор БПЛА розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA.

“Зараз ситуація ускладнилась після втрати Авдіївки. Вони тактику з того часу не міняють, вони заходять кулаками, такими лініями, прорізають фронт. У нас сил і засобів, щоб перерізати їм горлянку у вузьких місцях немає, вони цим користуються, тому ми втрачаємо позиції”, — розповів військовий.

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