“Росіяни нас продавлюють”: військовий вказав на головну проблему на фронті

Росіяни продавлюють нас завдяки кількості — наших 10 осіб, а їх 30-40.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів оператор БПЛА.

“Вони зараз продавлюють особовим складом. Вони пробують різну тактику. Є навіть відео, де вони їздять на мотоциклах, заїжджають на лінію фронту. Їх дуже багато, нас менше. Це основна проблема”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВОНИ БАЧАТЬ УСЕ! Як дрони зупиняють штурми росіян на війні? ЕКСКЛЮЗИВ!

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