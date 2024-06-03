В Украине 4 июня объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 4 июня, в Украине днем ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах даже пойдет град. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Ночью в большинстве западных областей, Винницкой, Одесской и Николаевской, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 28-33°. На высокогорье Карпат ночью 8-13 °, днем +14-19.

Погода в Киевской области

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и столице. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°. 4 июня днем гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, Гидрометцентр сообщает, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

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