Эксклюзивный прогноз погоды на июнь: месяц будет ужасным

Подходит к концу сухой и не очень жаркий май, начинается лето. Июнь - месяц летнего солнцестояния, то есть когда солнце в северном полушарии, в котором расположена Украина, находится в самой южной точке своего движения. День тогда самый длинный, а ночь самая короткая, в дальнейшем дни начинают уменьшаться, а ночи увеличиваться. В 2024 году летнее солнцестояние или солнцеворот выпадает на 21 июня, самый длинный день в Украине длится 16 часов 27 минут.

В северном полушарии с этого события начинается астрономическое лето.

Напомним: метеорологическое лето наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов. В этом году в большинстве регионов Украины оно наступило на 1,5 месяца позже климатической нормы, только 18 мая, то есть метеорологическая весна длилась 115 дней.

Какая погода ждет нас в июне, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: Ждем лютую жару и "качели"

Украинский Гидрометцентр сообщает, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее, чем прошлогодний. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в июне составляет 1 градус тепла, однако в горных районах, Волынской, Ривненской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами было зафиксировано от 0,3 до 3,4 градусов мороза, на высокогорье Карпат до -5 градусов. Абсолютный максимум температуры - 38 градусов тепла, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39,8 градусов, в горных районах +25-33.

Если сравнить с маем, то в мае самые большие морозы достигали 10 градусов, а в самый жаркий день было не выше +39 градусов. Месячное количество осадков в июне прогнозируется 49-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье и Закарпатье 117-171 мм. Это в пределах нормы и больше, чем выпало в мае.

Как рассказала нам руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра кандидат географических наук Татьяна Адаменко, все указывает на то, что прохладного июня не будет, ведь из пяти предыдущих месяцев текущего года четыре месяца оказались теплее нормы. По ее словам, аномальным стал только май: температура ниже нормы, почти полное отсутствие осадков и заморозки, такого мая не было последние 30 лет.

"Июнь начнется комфортной теплой погодой с кратковременными дождями по всей территории, однако на Левобережье их будет мало на фоне значительно более высоких, чем в мае, температур воздуха, - говорит Татьяна Адаменко. - На юге, в центре и востоке страны во второй пятидневке ожидаются температуры днем +30-33 градуса, в западных и северных областях +27-29 градусов. Впрочем, для июня типичным является неустойчивый характер погоды, возможны похолодания, поздние заморозки были даже 20 июня".

По словам Татьяны Адаменко, более активными становятся грозовые процессы, чаще наблюдаются град, шквалы. В июне дожди преимущественно обильные, грозовые и ливневые. По статистике метеонаблюдений, количество дождливых дней в южных и восточных областях составляет 5-11, на остальной территории - 10-15, в Карпатах - до 19 дней.

Однако и засухи в июне также обычное явление для нашего климата. Наименьшее количество осадков, зафиксированное в июне - 1 (один!) мм.

Погодные сайты: Кому – комфорт, кому – "Африка"

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что июнь в Украине будет теплым и дождливым. Дней, когда может понадобиться зонтик или дождевик, будет в среднем больше половины. Однако чем дальше на юг и восток, тем меньше осадков и тем сильнее жара.

В июне ожидаются осадки / Фото: Unsplash

Запад

На западе страны - это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области июнь начнется дождями, на Закарпатье - ливнями. Так будет продолжаться всю неделю. На Тернопольщине и Хмельнитчине к тому же будут греметь грозы, а Буковина больше всего почувствует разгул стихии. В дальнейшем погода улучшится, однако дней без осадков прогнозируется через два на третью. Впрочем, небольшие дождики уменьшат сильную жару, в целом в регионе во второй и третьей декадах будет преобладать комфортная погода: днем +22-27 градусов, ночью +12-16.

Север

Северные области - это Волынская, Ривненская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская - жара придет с первых дней июня. Немного прохладнее будет на Волыни, Ривненщине и Житомирщине, потому что там ожидаются значительные дожди с грозами. Они не позволят дневной температуре повыситься более +25-26 градусов. А вот в остальных областях осадков будет заметно меньше, а температура - выше, до +28-29 градусов днем и до +15-18 ночью. Но с 9-10 числа северо-восточные ветры принесут прохладу, температура днем снизится до +20-24 градусов, в третьей декаде повысится до 22-26. На Волыни прогнозируются сильные дожди, в остальных областях - умеренные. Кратковременные осадки возможны везде почти ежедневно весь июнь, поэтому зонтик лучше держать под рукой.

Центр

В центральных областях - это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская - погода ожидается жаркой и без значительных дождей. Лишь в Винницкой области почти вся половина месяца будет грозовой и дождливой, особенно 9-10 июня, в эти дни область накроют сильные ливни. Благодаря им температура постепенно снизится с +27-29 градусов до +22-24 днем и до +16-18 ночью и удержится до конца месяца. А ливни сменятся дождиками, которые будут моросить то тут, то там почти каждый день. В других областях будет намного жарче, а дождей заметно меньше. Самая жаркая погода ожидается на Днепропетровщине: почти весь месяц днем +28-32 градуса, ночью +19-21. Настоящих дождей здесь выпадет мало, всего четыре-пять дней в середине месяца, еще иногда будет моросить. В Черкасской области будет прохладнее всего, днем не выше +28, в Кировоградской и Полтавской - теплее на 2-3 градуса, чем в Черкасской области. Умеренные дожди с грозами возможны везде в середине первой декады, во второй половине месяца они также будут частенько, но окажутся незначительнымы.

Восток

На востоке страны – Харьковская, Донецкая и Луганская области – начало июня ожидаются чрезвычайно жарким, температура воздуха днем будет превышать +30, а в Луганской области дойдет до +34-35 градусов. Мизерные дожди не смогут оказать существенного влияния на жару, лишь в отдельные дни они будут значительными, тогда температура ненадолго снизится до +24-25. Однако почти весь месяц будет преобладать жара, температура днем +26-28, ночью +19-21. На 2-3 градуса прохладнее будет в Харьковской области благодаря тому, что здесь будет дождь чаще.

Юг

"Почти Африку" обещают в июне интернет-синоптики южанам Украины — это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым. В первой половине месяца осадки минуют регион, за исключением Херсона и Николаева, здесь с 7 по 10 число местами возможны небольшие дожди. Очевидно, что температура воздуха окажется соответствующей: днем +28-33 градуса, ночью +22-24. После 15 июня будет заметно дождь на Одесщине и Николаевщине, в остальных областях дожди из разряда "три капли на квадратный метр" только прибьют пыль. Но даже подобные осадки принесут прохладу, во второй половине месяца дневная температура упадет до +26-28 градусов, ночная до +19-20.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов похожи: июнь ожидается жарким и без обилия осадков.

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