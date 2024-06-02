15-летний сын Потапа вступился за отца и резко высказался о хейте в его сторону: "Пусть говорят"

Сын украинского рэпера и продюсера Потапа Андрей Потапенко отреагировал на негативные комментарии и осуждение его отца в Сети.

В частности, 15-летний парень признался, что на примере отца он научился быть спокойным. Так, Андрей отметил, что Потап игнорирует весь хейт в свою сторону. К тому же сын рэпера подчеркнул, что он чувствует себя абсолютно счастливым рядом с отцом, когда им удается встретиться.

"Чтобы быть спокойным, когда на тебя кто-то говорит что-то плохое, нужно не считаться с этим и говорить: "Пусть говорят". Мне помогает это делать мой отец. Все знают, как его не любят в Украине, но я к нему приезжаю, потому что мне 15 лет, если что. Когда мы вместе с ним, то он веселый, потому что он не смотрит на тех, кто говорит о нем какое-то дерьмо. Я пожелаю это всем: не смотреть на тех, кто говорит о тебе дерьмо", - рассказал Андрей в комментарии программе "Люкс ФМ".

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Также сын звезды рассекретил, какой совет из уст отца он всегда помнит:

"Самый ценный совет от папы – когда ты любишь какую-то женщину, надо носить с собой защиту (средства контрацепции – прим. ред.)", – поделился Андрей.

Напомним, ранее продюсер и экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказывала, как рэпер воспитывает их сына и часто ли они видятся.

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