15-річний син Потапа заступився за батька та різко висловився про хейт у його бік: "Нехай говорять"

Син українського репера та продюсера Потапа – Андрій Потапенко – відреагував на негативні коментарі та осуд його батька в Мережі.

Зокрема, 15-річний юнак зізнався, що на прикладі батька він навчився бути спокійним. Так, Андрій зазначив, що Потап ігнорує весь хейт у свій бік. До того ж син репера наголосив, що він почувається абсолютно щасливим поряд з батьком, коли їм вдається зустрітися.

"Щоб бути спокійним, коли на тебе хтось говорить щось погане, потрібно не зважати на це і говорити: "Нехай говорять". Мені допомагає це робити мій батько. Всі знають, як його не люблять в Україні, але я до нього приїжджаю, бо мені 15 років, раптом що. Коли ми разом з ним, то він веселий, тому що він не дивиться на тих, хто говорить про нього якесь лайно. Я побажаю це всім: не дивитися на тих, хто говорить про тебе лайно", - розповів Андрій в коментарі програмі "Люкс ФМ".

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Також син зірки розсекретив, яку пораду з уст тата він завжди пам'ятає:

"Найцінніша порада від тата – коли ти любиш якусь жінку, треба носити з собою захист (засоби контрацепції – прим. ред.)", - поділився Андрій.

Нагадаємо, раніше продюсерка та ексдружина Потапа Ірина Горова розповідала, як репер виховує їхнього сина і чи часто вони бачаться.

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