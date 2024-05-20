Ірина Горова відповіла, як часто Потап спілкується з їхнім 16-річним сином та як він його виховує

Українська продюсерка Ірина Горова відповіла, як часто репер Потап спілкується з їхнім 16-річним сином та чому він навчає підлітка.

У своєму Instagram Горова зізналась, що її колишній чоловік бере активну участь у вихованні сина. Зокрема, Потап постійно листується з Андрієм, вони телефонують одне одному. Коли у сина канікули, то він приїжджає до батька.

"Він бере участь у вихованні Андрія. Вони постійно листуються, телефонують одне одному. Андрій часто приїжджає на свої канікули до батька, вони грають у баскетбол", - відповіла Горова.

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка зазначила, що Потап є чудовим батьком. Вона наголосила, що її колишній навчає сина правильних речей та пояснює, як чоловік має дорослішати.

"Я вам скажу так, що Олексій дуже класний батько. Він Андрія дуже правильно навчає і підказує, що чоловік повинен робити у своєму дорослішанні", - зазначила продюсерка.

Потап із сином / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, раніше Ірина Горова відповідала, як син реагує на скандали, до яких останнім часом доволі часто потрапляє Потап.

Читайте також: