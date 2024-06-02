Спроба прориву росіян біля Вовчанська закінчилася розгромом: експерт вказав на важливий нюанс

Російській армії бракує сучасної бронетехніки для застосування на усіх ділянках фронту.

На Харківському напрямку в районі села Стариця біля міста Вовчанська, за яке точаться запеклі бої, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ, але в результаті відбулося знищення колони ворожої бронетехніки.

Про це повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко, зауваживши, що ворог застосовував застарілі радянські танки Т-62.

Експерт нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ, було припущення, що ці танки росіяни будуть використовувати лише як ерзац-артилерію, закопуючи стаціонарною вогневою точкою. Поява цих танків на полі бою, за його словами, вказує на те, що російській армії бракує сучасної бронетехніки для застосування на усіх ділянках фронту.

“Відзначається цікава тенденція - старі радянські танки в основному концентрують на Півдні та Півночі, більш "нова" номенклатура вирушає переважно на Донецький плацдарм. Тобто очевидним є дефіцит у пропорційному забезпеченні типами ОБТ [основних бойових танків] груп військ”, - написав він.

За словами Коваленка, для "епічної битви за Харків" готували танки, єдиною перевагою яких є їхній протимінний захист.

“Тут їх і перемелюють”, - підсумував він.

Нагадаємо, 9 травня цього року було зафіксовано черговий “круглий” показник верифікованих втрат російських танків.

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