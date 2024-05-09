Підтверджені втрати російських танків сягнули “ювілейного” показника — Коваленко

Станом на 9 травня, коли в РФ традиційно хваляться своєю “перемогою над фашизмом” та влаштовують військовий парад на Красній площі у Москві, зафіксовано черговий “круглий” показник верифікованих втрат російських танків.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його інформацією перевірено і підтверджено інформацію про знищення, пошкодження, захоплення як трофеїв загалом 3 000 російських танків.

Також читайте Запас танків і бойових машин у Росії є лише до середини 2025 року – Forbes

“Підкреслю, що йдеться саме про верифіковані дані, які від реальних відрізняються завжди в меншу сторону. Але кругла цифра залишається круглою!” - написав Коваленко у соцмережах.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що у Росії немає повноцінного серійного виробництва танків, більшість “нових” бронемашин в окупаційній армії — це ті, які пройшли відновлення та модернізацію.

Читайте також: