Росіяни для захисту своїх танків ставлять на них захисні споруди. Такі "екземпляри" самі окупанти називають "избушками".

В окупованому Донецьку помітили російські танки-"избушки", як за часів Першої світової війни.

Відповідне відео показав журналіст Денис Казанський.

"Донецьк. Російські танки, обшиті захистом від fpv-дронів. Історія рухається по колу. Тепер танк знову нагадує величезний незграбний сарай, як 100 років тому, у Першу світову. Росіяни називають їх "избушками", — підписав кадри журналіст.

В окупованому Донецьку помітили російські танки-"избушки": відео

Раніше повідомлялося, що окупанти, намагаючись захиститися від українських дронів, вигадали чергове “ноу-хау”. Військові РФ накривають танки залізним захистом, який схожий на труну.

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