У Пентагоні зробили важливу заяву про постачання озброєння для ЗСУ

Сполучені Штати Америки вже почали постачати до України боєприпаси, які є найбільш нагальною потребою для ЗСУ.

Про це під час брифінгу розповів речник американського Пентагону Патрік Райдер.

Під час брифінгу Райдера запитали, коли до України надійде перша партія озброєнь в межах нового пакету американської допомоги. Представник Пентагону вирішив не вдаватися у деталі, що стосуються конкретних термінів і конкретного обладнання. Втім, наголосив, що "ми вже рухаємося".

"Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і обладнання, які, як я вже згадував раніше, будуть там за кілька днів, якщо не раніше", - наголосив речник Міноборони США,

Райдер зауважив, що пакет допомоги США містить різне обладнання та засоби. Деякі, каже він, потребують більше часу, ніж інші.

"Коли йдеться про основні засоби, такі як боєприпаси, ми вже починаємо їх постачати", - додав Патрік Райдер.

Нагадаємо, 23 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.

Президент США Джо Байден практично відразу підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

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