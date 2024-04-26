Американські танки Abrams виводять з лінії фронту в тил: AP назвало причину

Україна тимчасово вирішила відвести з лінії фронту в глибокий тил американські танки Abrams. Одна з причин - це небезпека від російських безпілотників, які ускладнюють застосування бойових машин.

Про це повідомляє Associated Press.

У січні 2023-го США оголосили, що надішлють для ЗСУ 31 танк M1 Abrams - це еквівалентно одному українському батальйону. У жовтні того ж року офіційні особи підтвердили, що всі транспортні засоби доставили. Втім, за словами чиновників США, поле бою суттєво змінилося, зокрема завдяки використанню окупантами розвідувальних і ударних дронів, що використовувати танки стало просто неможливо. Російські БпЛА ускладнили для України захист танків. За даними AP, п'ять із 31 танка Abrams вже втрачено.

Наразі Abrams зняли з передової. США та Україна працюватимуть разом, щоб змінити тактику, заявив AP голова Об’єднаного комітету начальників штабів США адмірал Крістофер Грейді.

"Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою… Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як можна це використати в такому зміненому середовищі, де все видно відразу",- розповів адмірал.

Крім того, зазначається, що загроза безпілотників - не єдина проблема. Офіційні американські особи кажуть, що Україні необхідно прийняти нову тактику, яка зробить танки Abrams більш ефективними в польових умовах.

Нагадаємо, раніше The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника США повідомило, що за останні два місяці ЗСУ втратили п'ять американських Abrams на полі бою. Крім того, що ще три танки були пошкоджені.

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