США найближчим часом оголосять про пакет допомоги Україні на $6 млрд - Reuters

Новий масштабний пакет можуть оголосити вже сьогодні.
Сполучені Штати готують для України новий масштабний пакет військової допомоги на 6 мільярдів доларів.
Про це інформує Reuters із посиланням на власні джерела в адміністрації США.
“Сполучені Штати Америки можуть вже в п’ятницю оголосити про закупівлю для України нового озброєння більш як на $6 мільярдів”, - йдеться у матеріалі.
За словами одного з офіційних осіб і третьої особи, знайомої з планом, він включатиме системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США сподіваються, що постачання ракет ATACMS Україні змінить думку Берліна щодо Taurus.
Крім того, ми раніше інформували, що у Байдена не вірять у перемозі України навіть з новою допомогою.
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