У "Слузі народу" назвали демократію під час війни помилкою

Нардепка від партії "Слуга народу" Ліза Богуцька заявила, що з початком війни в Україні влада припуститися помилки, що залишила демократію в країні.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Знаєте, про що я насправді шкодую? Про те, що з прийняттям Воєнного стану не було введено воєнну цензуру", - заявила вона.

Богуцька заявила, що президент Володимир Зеленський залишив демократію в країні.

"Це була помилка!!!" - написала Богуцька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко закликав запровадити в Україні диктатуру, щоб "перемогти у війні".

Крім того, ми раніше інформували, що народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції “Слуга народу”, щоб не підводити Зеленського.

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