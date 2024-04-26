У США сподіваються, що постачання ракет ATACMS Україні змінить думку Берліна щодо Taurus

Постачання ракет Taurus до України залежить від Німеччини.

Інформація про те, що Сполучені Штати погодились відправити до України ракети ATACMS, поновили дебати у Німеччині щодо доцільності надати Україні крилаті ракети Taurus.

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Про це інформує DW.

Видання повідомляє, що неназваний американський посадовець заявив, що постачання ракет Taurus до України залежить від Німеччини.

Посадовець заявив, що рішення Сполучених Штатів направити до України ракети ATACMS, а також постачання крилатих ракет Великою Британією та Францією, вплине на позицію Берліна щодо ракет Taurus.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі не змінюватиме своє рішення не постачати далекобійні ракети Taurus Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Німеччини тисне на США щодо надання Україні принаймні ще одного комплексу Patriot задля посилення протиповітряної оборони.

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