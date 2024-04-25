"Каравани вже пішли": військовий експерт про військову допомогу США Україні

Колишній співробітник СБУ вважає, що військова допомога Україні від США вже в дорозі, однак миттєво змінити ситуацію на фронті вона не зможе.

Військова допомога США вже відправлена в Україну і незабаром надійде.

Про це заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Radio NV.

За його словами, "каравани вже пішли".

"Не знаємо що (США передають Україні - ред.), але [це] в процесі пересування. Як це вплине (на фронт - ред.)? На цьому тижні не повпливає, бо це озброєння, яке їде, його потрібно десь накопичувати, логістично передавати різним підрозділам, в залежності від складності ситуації або в залежності від географії... Воно йде. Я думаю, це займе, можливо, декілька тижнів, можливо, до кінця травня місяця накопичення буде відбуватися", - прогнозує експерт.

Він зазначив, що західна військова допомога може дати ефект уже влітку.

"Орієнтовно травень-червень ми очікуємо чеські снаряди. І знову, червень-липень — це літаки. Тому дуже сподіваюся, що в червні-липні ми можемо стабілізувати просування росіян і повністю зупинити їх на тих позиціях, на яких вони на той момент будуть знаходитися", - вважає Ступак.

Нагадаємо, видання The New York Times написало, що США нібито таємно відправили до України нову партію ATACMS великої дальності, і українські сили вже застосували їх для ударів по російських військових об'єктах у Криму.

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