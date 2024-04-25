"Караваны уже пошли": эксперт о военной помощи США Украине

Бывший сотрудник СБУ считает, что военная помощь Украине от США уже в пути, однако мгновенно изменить ситуацию на фронте она не сможет.

Военная помощь США уже отправлена в Украину и в скором времени поступит.

Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV.

По его словам, "караваны уже пошли".

"Не знаем что (США передают Украине — ред.), но [это] в процессе передвижения. Как это повлияет (на фронт — ред.)? На этой неделе не повлияет, потому что это вооружение, которое едет, его нужно где-то накапливать, логистически передавать разным подразделениям, в зависимости от сложности ситуации или в зависимости от географии... Я думаю, это займет, может быть, несколько недель, возможно, до конца мая месяца накопление будет происходить", — прогнозирует эксперт.

Он отметил, что западная военная помощь может дать эффект уже летом.

"Ориентировочно май-июнь мы ожидаем чешские снаряды. И снова, июнь-июль – это самолеты. Поэтому очень надеюсь, что в июне-июле мы можем стабилизировать продвижение россиян и полностью остановить их на тех позициях, на которых они на тот момент будут находиться", – считает Ступак.

Напомним, издание The New York Times написало, что США якобы тайно отправили в Украину новую партию ATACMS большой дальности, и украинские силы уже применили их для ударов по российским военным объектам в Крыму.

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