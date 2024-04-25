В Украине в 20 раз выросла заболеваемость опасным коклюшем: стоит ли паниковать

Против коклюша нужно сделать четыре прививки в детском возрасте.

В Украине регистрируют повышенную заболеваемость опасной болезнью среди детей — коклюш. В первом квартале этого года зафиксировано 587 случаев. По сравнению с 2023 заболеваемость выросла в 20 раз.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщили в сюжете ТСН.

"Сейчас регистрируем повышенную заболеваемость коклюшем среди детей. В первом квартале 2024-го зафиксировано 587 случаев коклюша. Если посмотреть на первый квартал 2023-го, то таких случаев было 17", — подчеркнул Ляшко.

Министр здравоохранения напомнил, что против коклюша нужно сделать четыре прививки в детском возрасте. Именно поэтому Ляшко призывает родителей проверить календарь прививок. Отмечается, что коклюшем болеют невакцинированные дети. На общий уровень иммунизации влияют война и постоянная миграция.

Часто родители путают коклюш с простудой. Однако для коклюша характерен сильный спазматический кашель со свистом, который длится более 2 недель. Кашлюк – очень изнурительная болезнь, особенно среди малышей. У них заболевание может вызвать временную остановку дыхания. Легче переносят недуг старшие дети и взрослые.

Министр здравоохранения сообщил, что сейчас в Украине лучшая ситуация по охвату вакцинацией против кори, краснухи и паротита. Удалось достичь показателя прививки до 92%. Также во время войны удалось побороть вспышку вакциноуправляемого полиомиелита.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: заразная болезнь! Дети ею начали болеть в 20 раз чаще!

Напомним, вспышки коклюша в Украине проходят каждые 3-4 года. Будет ли эпидемия и как уберечься от опасной болезни – в материале ТСН.ua.

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