"Европа может погибнуть": Макрон заявил об угрозе и указал, как предотвратить

Французский лидер подчеркнул, что следует построить "стратегическую концепцию надежной европейской обороны для себя".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы могут столкнуться с "большими рисками" в ближайшие годы и призвал усилить оборону.

Это заявление французский лидер сделал во время выступления в Сорбонне 25 апреля, сообщают BFM TV и Reuters.

По словам Макрона, есть "большой риск" увидеть Европу ослабленной перед лицом "мировых потрясений" на горизонте следующего десятилетия.

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"Риск быть ослабленным или даже пониженными огромный, потому что мы находимся в беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорений больших трансформаций", — отметил он.

"Мы должны построить стратегическую концепцию надежной европейской обороны для себя", – сказал Макрон, добавив, что Европа не может быть "васалом" США.

Он также заявил, что нельзя позволить России победить в Украине.

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Президент Франции анонсировал, что в следующие месяцы обратится к европейским партнерам с предложениями по безопасности. Он добавил, что Европе также нужен собственный потенциал в сфере кибербезопасности и призвал к более тесным оборонным связям с Великобританией после ее выхода из ЕС.

"Есть риск, что наша Европа может погибнуть. Мы не готовы противостоять рискам", – сказал Макрон.

"Нет обороны без оборонной промышленности... У нас были десятилетия нехватки инвестиций", – заявил французский лидер, добавив, что членам ЕС следует отдавать предпочтение покупке европейской военной техники.

Напомним, как заявил в середине апреля немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер, Россия может быть готова к нападению на страны НАТО за пять-восемь лет. Это станет возможно, если Москва возобновит силы после войны против Украины.

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