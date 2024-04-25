"Европа может погибнуть": Макрон заявил об угрозе и указал, как предотвратить

Французский лидер подчеркнул, что следует построить "стратегическую концепцию надежной европейской обороны для себя".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы могут столкнуться с "большими рисками" в ближайшие годы и призвал усилить оборону.
Это заявление французский лидер сделал во время выступления в Сорбонне 25 апреля, сообщают BFM TV и Reuters.
По словам Макрона, есть "большой риск" увидеть Европу ослабленной перед лицом "мировых потрясений" на горизонте следующего десятилетия.
"Риск быть ослабленным или даже пониженными огромный, потому что мы находимся в беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорений больших трансформаций", — отметил он.
"Мы должны построить стратегическую концепцию надежной европейской обороны для себя", – сказал Макрон, добавив, что Европа не может быть "васалом" США.
Он также заявил, что нельзя позволить России победить в Украине.
Читайте главные новости дня:
- Россия угрожает "новым оружием": чем кичится Шойгу и долетят ли ракеты в Киев
- У Байдена рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS
- Каждая ракета – более трех млн долларов: сколько стоила РФ вчерашняя атака на Одессу
Президент Франции анонсировал, что в следующие месяцы обратится к европейским партнерам с предложениями по безопасности. Он добавил, что Европе также нужен собственный потенциал в сфере кибербезопасности и призвал к более тесным оборонным связям с Великобританией после ее выхода из ЕС.
"Есть риск, что наша Европа может погибнуть. Мы не готовы противостоять рискам", – сказал Макрон.
"Нет обороны без оборонной промышленности... У нас были десятилетия нехватки инвестиций", – заявил французский лидер, добавив, что членам ЕС следует отдавать предпочтение покупке европейской военной техники.
Напомним, как заявил в середине апреля немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер, Россия может быть готова к нападению на страны НАТО за пять-восемь лет. Это станет возможно, если Москва возобновит силы после войны против Украины.
Читайте также:
- Зеленский назвал следующие цели диктатора Путина после Украины
- Президент Финляндии назвал лучший способ избежать войны
- Ядерное оружие в Польше: Дуда обсудит размещение с премьером