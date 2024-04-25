"Європа може загинути": Макрон заявив про загрозу і вказав, як запобігти

Французький лідер наголосив, що слід побудувати "стратегічну концепцію надійної європейської оборони для себе".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Європи можуть зіштовхнутися з "великими ризиками" у найближчі роки, і закликав посилити оборону.

Цю заяву французький лідер зробив під час виступу в Сорбонні 25 квітня, повідомляють BFM TV та Reuters.

За словами Макрона, є "великий ризик" побачити Європу ослабленою перед обличчям "світових потрясінь" на горизонті наступного десятиліття.

"Ризик бути ослабленим або навіть пониженим є величезним, тому що ми перебуваємо в безпрецедентний момент потрясінь у світі, прискорення великих трансформацій", –зазначив він.

"Ми повинні побудувати стратегічну концепцію надійної європейської оборони для себе", – сказав Макрон, додавши, що Європа не може бути "васалом" США.

Він також заявив, що не можна дозволити Росії перемогти в Україні.

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Президент Франції анонсував, що в наступні місяці звернеться до європейських партнерів із пропозиціями щодо безпеки. Він додав, що Європі також потрібен власний потенціал у сфері кібербезпеки і закликав до тісніших оборонних зв’язків із Великою Британією після її виходу з ЄС.

"Є ризик, що наша Європа може загинути. Ми не готові протистояти ризикам", – сказав Макрон.

"Немає оборони без оборонної промисловості... Ми мали десятиліття нестачі інвестицій", – заявив французький лідер, додавши, що членам ЄС слід віддавати перевагу купівлі європейської військової техніки.

Нагадаємо, як заявив у середині квітня німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр, що Росія може бути готова до нападу на країни НАТО за п’ять-вісім років. Це стане можливо, якщо Москва відновить сили після війни проти України.

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