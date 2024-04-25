Ядерна зброя в Польщі: Дуда обговорить розміщення з прем’єром

Президент і прем'єр Польщі обговорять це питання на зустрічі 1 травня.

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що запросив прем'єра країни Дональда Туска обговорити з ним розміщення ядерної зброї за програмою НАТО Nuclear Sharing.

Про це інформує телеканал TVN24.

Дуда нагадав, що під час його нещодавнього візиту до США питання програми обміну ядерною зброєю і можливої участі в ній Польщі "виникало в розмовах з політиками і журналістами".

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"Я дав коментар з цього приводу для польської газети. Прем'єр-міністр Дональд Туск тоді сказав, що хотів би зустрітися зі мною на цю тему і поговорити. Я відповів, що, звичайно, готовий", – заявив польський лідер.

Дуда додав, що скерував Туску запрошення на зустріч у президентському палаці на 1 травня до полудня.

Нагадаємо, 22 квітня Дуда ствердно відповів на запитання, чи є тема обміну ядерною зброєю зі США предметом польсько-американських переговорів. Президент Польщі також заявив, що держава готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.

Як заявив після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг, Альянс не веде жодних переговорів щодо розширення обміну ядерною зброєю.

Зауважимо, що програма обміну ядерною зброєю НАТО діє від 1960-х років і є одним з елементів ядерного стримування. Це пов'язує США та їхніх союзників у Європі, які не мають власної ядерної зброї, є фактично поширенням американської "ядерної парасольки" на європейські країни.

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