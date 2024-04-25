У Білорусі заявили, що Литва готувалася вдарити безпілотниками по Мінську

У Білорусі кажуть, що їхній КДБ нібито зупинив плани литовців вдарити по Мінську дронами.

У Білорусі заявили, що Мінськ нібито готувалися атакувати безпілотниками з території Литви.

Про це заявив голова Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі Іван Тертель на VII Всебілоруських народних зборах.

За його словами, від з минулого року білоруські силовики нібито припинили більше ніж 40 каналів перекидання зброї та вибухівки з України до Білорусі.

"КДБ у взаємодії з колегами з інших силових структур останнім часом проведено низку гострих чекістських заходів, які дали змогу запобігти нанесенню ударів бойовими дронамі з території Литви по об'єктах у Мінську та його передмістях. Роботу в цьому напрямі продовжуємо, детальну інформацію озвучити громадськості поки що не представляється можливим", - сказав він.

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час Всебілоруських народних зборах також повторив закид, що що ризик військових інцидентів на білорусько-українському кордоні досить високий.

А 2 квітня, перебуваючи біля польського кордону, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни проти "недружніх держав". Так, ведеться підготовка підрозділів, до військ постачаються різні види озброєнь і техніки.

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