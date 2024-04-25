В Беларуси заявили, что Литва готовилась ударить беспилотниками по Минску

В Беларуси говорят, что их КГБ якобы остановил планы литовцев ударить по Минску дронами.

В Беларуси заявили, что Минск якобы готовились атаковать беспилотниками с территории Литвы.

Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель на VII Всебелорусском народном собрании.

По его словам, с прошлого года белорусские силовики якобы прекратили более 40 каналов опрокидывания оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь.

"КГБ во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Работу в этом направлении продолжаем, подробную информацию озвучить общественности пока что не представляется возможным", – сказал он.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания также повторил упрек, что риск военных инцидентов на белорусско-украинской границе достаточно высок.

А 2 апреля, находясь у польской границы, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне против "недружественных государств". Так, ведется подготовка подразделений, в войска поставляются разные виды вооружений и техники.

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