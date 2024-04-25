Беларусь перебросила подразделение ПВО к границе с Россией: какая цель

Соседняя Беларусь опрокинула подразделение своей противовоздушной обороны к границе с агрессором Российской Федерацией. Вероятно, это сделали на фоне атак БпЛА по военным целям на территории России,

Об этом сообщил мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".

Отмечается, одно из подразделений 740-го зенитного ракетного полка военных сил Беларуси перебросили в Климовичский район Могилевской области. Этот ракетный полк (в/ч 15847) дислоцируется в Борисове и входит в состав Северо-Западного оперативного командования. На вооружении полка – ЗРК "Оса-АКМ".

"Военные расположились в окрестностях населенного пункта Федотова Буда в непосредственной близости от границы с Россией (Смоленская область). Расстояние от населенного пункта до границы составляет около пяти километров", — отмечает "Гаюн".

К границе с Россией было переброшено подразделение ПВО Беларуси. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Цель опрокидывания белорусских военных к российскому приграничью неизвестна. Ведь на территории Климовичского района не расположены стратегически важные объекты промышленности, которые можно было бы дополнительно прикрыть средствами ПВО. Кроме того, промышленность соседних районов Могилевской области представлена преимущественно предприятиями лёгкой и пищевой промышленности.

Аналитики отмечают, что основные подразделения зенитных ракетных войск ВС РБ расположены в западной и центральной частях Беларуси. Кроме Бобруйска, где дислоцируется 147-й зенитный ракетный полк (военная ПВО), на востоке нет подразделений зенитных ракетных войск.

"Предположим, что из-за неспособности российской ПВО полностью предотвращать удары беспилотников, белорусские военные серьезно прониклись прикрытием воздушного пространства на востоке Беларуси. Вероятно, отрабатывать выполнение задач на "новых участках местности" и отправили 740 полк. Не исключено, что переброски другую причину", — отмечает "Гаюн".

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш оценил угрозу авиационных ударов из Беларуси. По его словам, поскольку авиация РФ за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния и проводит обучение на территории Беларуси, используя ее аэродромы, угроза существует.

Читайте также: