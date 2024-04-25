ВСУ продвинулись в Крынках в Херсонской области: детали от ISW

Вооруженные силы Украины продвинулись в Крынках Херсонской области и сохраняют позиции в этом населенном пункте.

Об этом сообщили аналитик Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска недавно незначительно продвинулись в Крынках, Херсонской области, на левом берегу Днепра на фоне позиционных боев в этом районе 24 апреля", — говорится в отчете.

Видеозапись с геолокацией за 24 апреля показывает, что украинские войска незначительно продвинулись в северной части Крынков. В ISW отмечают, что это подтверждает, что Силы обороны все еще сохраняют позиции в населенном пункте.

Вместе с тем в отчете отмечают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в Работино на фоне продолжающихся 24 апреля позиционных боев в западной части Запорожской области.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 22 апреля, показывает, что российские войска немного продвинулись в центральной части Роботино. Позиционные бои продолжались в Роботино и северо-западнее Вербового (восточнее Роботиного).

Напомним, военный обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко заявил, что на левобережье в Крынках Плацдарм ВСУ растет. Левобережная Херсонщина — это зона ответственности многочисленной группы войск оккупантов в зоне БД — "Днепр".

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