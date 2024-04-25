Где были самые тяжелые бои: Генштаб сообщил новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражена 1 атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 4 безуспешные атаки позиций наших войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

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