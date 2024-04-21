РФ усилит атаки в ближайшие недели: аналитики назвали причину

В ближайшие несколько недель российские войска активизируют наступательные операции, а также интенсивность ракетных атак, ведь Украина испытывает острую нехватку материально-технических средств и ждет помощи от США.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Ситуация на фронте, вероятно, продолжит ухудшаться в течение этого времени, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой помощи от США. Украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи по безопасности от США", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что помощь от США позволит Украине стабилизировать фронт и приостановить российское наступление, если оно поступит оперативно.

"Российские войска, скорее всего, активизируют наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в течение следующих недель, чтобы воспользоваться паузой из-за нехватки украинских материально-технических средств", — отметили в ISW.

В ISW подчеркнули, что оккупанты надеются разрушить украинскую энергосистему ракетными и дроновыми атаками, чтобы заставить Украину бороться с гуманитарным кризисом параллельно с оборонными операциями.

Напомним, 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект, которым предусмотрены разные виды помощи Украине на сумму свыше 60 млрд долл. Эти средства Украина получит на условиях ссуды.

"За" этот законопроект проголосовали 311 конгрессменов, из них — 210 демократов и 101 республиканец. Против инициативы выступили 112 конгрессменов. Семь членов Палаты не голосовали.

Деньги в рамках этого пакета финансовой поддержки распределят следующим образом:

$23,2 млрд — на пополнение американских военных запасов, из которых ранее поступало вооружение Украине

$11,3 млрд — на текущую деятельность военных США в регионе (в частности, обучение украинских военнослужащих)

$13,8 млрд — на закупку для украинских сил вооружений и предоставление оборонных услуг

$26 млрд — на продолжение надзора и подотчетности с помощью и предоставляемым Киеву оборудованием

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