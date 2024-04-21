Глава Пентагона прокомментировал голосование за помощь Украине

Он заявил, что это голосование сделает США более безопасной страной.

Глава Пентагона Соединенных Штатов Ллойд Остин приветствовал принятие Палатой представителей пакета помощи Украине и другим странам.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте Пентагона.

"Я приветствую принятие критически важного дополнения к закону о национальной безопасности, которое поможет Министерству обороны поддержать Украину и Израиль, укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и быть непоколебимыми по отношению к нашим союзникам и партнерам по всему миру. Этот закон сделает Америку более безопасной и спасет жизнь ", – заявил Остин.

Министр обороны США отметил, что такой шаг является важной инвестицией в будущее Америки, ведь направляет около 50 миллиардов долларов в оборонно-промышленную базу США и создает рабочие места в более чем 30 штатах, а также укрепит долгосрочную безопасность США.

"Мы еще раз убедились в том, что проблемы современности будут только углубляться без сильного, устойчивого лидерства США в продвижении наших ключевых интересов безопасности. Мир все еще наблюдает. На кону все еще стоят человеческие жизни. Долгосрочная безопасность Америки все еще под угрозой. Мы никогда не должны давать нашим друзьям, нашим соперникам или врагам никаких оснований сомневаться в решительности Америки", — заявил Остин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате заявили, что голосование за законопроект о помощи Украине состоится во вторник, 23 апреля.

Кроме того, мы ранее сообщали, что президент США Джо Байден прокомментировал голосование за помощь Украине в Конгрессе.

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