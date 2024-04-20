Объявлена дата голосования в Сенате США за помощь Украине

Голосование по законопроекту состоится во вторник, 23 апреля.

В субботу, 20 апреля, сенаторы от Демократической и Республиканской партий заключили соглашение о поддержке принятого Палатой представителей пакета помощи иностранным государствам, в том числе оказания помощи в размере 61 млрд долларов Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на лидера большинства в Сенате США Чака Шумера.

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По его словам, голосование за законопроект состоится во вторник, 23 апреля.

"Теперь Сенат готов сделать следующий шаг. Несколько минут назад демократы и республиканцы заключили соглашение, позволяющее Сенату завершить работу над дополнениями к первому голосованию во вторник днем”, — заявил Чак Шумер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что рассмотрение законопроекта в Сенате США и направление президенту Байдена будут достаточно скорыми.

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