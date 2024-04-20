Оголошено дату голосування в Сенаті США за допомогу Україні

Голосування за законопроєкт відбудеться у вівторок, 23 квітня.

У суботу, 20 квітня, сенатори від Демократичної та Республіканської партій уклали угоду щодо підтримки ухваленого Палатою представників пакету допомоги іноземним державам, зокрема надання допомоги у розмірі 61 млрд доларів Україні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера.

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За його словами, голосування за законопроєкт відбудеться у вівторок, 23 квітня.

“Тепер Сенат готовий зробити наступний крок. Кілька хвилин тому демократи та республіканці уклали угоду, яка дозволяє Сенату завершити роботу над доповненнями до першого голосування у вівторок вдень”, - заявив Чак Шумер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що розгляд законопроєкту в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими.

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