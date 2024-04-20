За помощь Украине отдали свои голоса 311 конгрессменов.

В пятницу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине на 61 млрд долларов.

Об этом стало известно из прямой трансляции из Палаты представителей.

За помощь Украине отдали свои голоса 311 конгрессменов, из них 210 представителей Демократической партии и 101 республиканец.

Общий размер законопроекта о помощи Украине, который инициировал спикер-республиканец Палаты представителей Майк Джонсон, составляет 60,84 миллиарда долларов.

Как ранее сообщалось, из 60,8 млрд долларов на пополнение запасов вооружений на американских складах предполагается выделить 23,2 млрд, на действия американских сил в Восточной Европе – 11,3 млрд, на закупку Украиной вооружений – 14 млрд.

26 миллионов долларов запланировано потратить на продолжение надзора и подотчетности с помощью и предоставляемым Украине оборудованием.

Также в рамках этого законопроекта Украина получит в кредит 7,85 млрд долларов прямой финансовой помощи государственному бюджету. Ссуду имеет право списать президент США, но только после выборов, запланированных на 5 ноября 2024 года.

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Кроме того, законопроект обязывает президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако президент имеет право отказаться, если это противоречит национальной безопасности США.

После результативного голосования часть конгрессменов вышла к трибуне, держа в руках украинские флажки. Это заставило спикера Джонсона сделать замечание о недопустимости использования в законодательном органе США флагов других государств.

Теперь законопроект отправят в Сенат США. Ожидается, что сенаторы приступят к его рассмотрению на следующей неделе, но окончательной даты голосования пока не известно.

После одобрения сенаторами законопроект должен быть передан на подпись президенту США Джону Байдену. Вероятно, это произойдет сразу после результативного голосования.

Напомним, Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс принять помощь до конца этой недели.

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