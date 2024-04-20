В Белом доме ответили, когда Украина получит первые поставки оружия

Белый дом ожидает, что поставки военной помощи Украине от США начнутся "сразу" после того, как законопроект с дополнительным финансированием одобрит Конгресс.

Об этом на брифинге 19 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так, на вопрос журналистов, как скоро Вашингтон начнет поставлять Украине военную помощь после решения Конгресса, Жан-Пьер сказала: "Сразу же".

"Мы неоднократно говорили, что украинцы потеряли территории из-за бездействия Конгресса. Мы очень благодарны, что Конгресс двигается вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы пакет помощи был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", – добавила она.

Она также подчеркнула, что США не могут допустить, чтобы диктатор России Владимир Путин добился своей цели захватить Украину.

Напомним, Палата представителей Конгресса США будет голосовать за пакет помощи нашей Украине в субботу, 20 апреля, ориентировочно в 20:20-20:30 по киевскому времени. Согласно повестке дня, вопрос помощи Украине идет сразу после законопроекта о помощи Израилю.

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