Жары не будет: синоптики сделали прогноз на май

Температура воздуха в мае может быть в пределах нормы только на 1-2 градуса выше. Это средняя за месяц температура, на Западе Украины, в южных и юго-восточных областях.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Аномально высокие и аномально низкие температуры, такая жара пока не ожидается. Такие процессы маловероятны", — сказала она.

Напомним, в Украину вернулось похолодание. Синоптики обещают украинцам дожди, заморозки и даже снег. Когда вернется тепло – читайте в новости.

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