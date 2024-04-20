Жары не будет: синоптики сделали прогноз на май

Температура воздуха будет в пределах нормы.
Температура воздуха в мае может быть в пределах нормы только на 1-2 градуса выше. Это средняя за месяц температура, на Западе Украины, в южных и юго-восточных областях.
Об этом в интервью "24 Каналу" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.
"Аномально высокие и аномально низкие температуры, такая жара пока не ожидается. Такие процессы маловероятны", — сказала она.
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