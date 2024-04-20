Спеки не буде: синоптики зробили прогноз на травень

Температура повітря в травні може бути в межах норми, тільки на 1-2 градуси вищою. Це середня за місяць температура, на Заході України, в південних та південно-східних областях.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

"Аномально високі й аномально низькі температури, така спека поки що не очікуються. Такі процеси малоймовірні", - сказала вона.

Нагадаємо, до України повернулося похолодання. Синоптики обіцяють українцям дощі, заморозки та навіть сніг. Коли повернеться тепло — читайте у новині.

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