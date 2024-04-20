Атака по Дніпропетровщині: влада повідомила про наслідки

Вночі росіяни знову атакували Дніпропетровську область. Минулося без жертв та постраждалих.

Про наслідки атаки повідомили в ОВА та показали фото наслідків.

За даними очільника ОВА Сергія Лисака, вечері агресор вдарив дроном невстановленого типу по Зеленодольській громаді Криворізького району. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Вночі окупанти атакували Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії й БпЛА по Нікополю. Артобстріл пережила й Марганецька громада. Наслідки з'ясовуються. Люди не постраждали.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Вранці підрозділ ПвК "Схід" знищив над Новомосковським районом ворожу ракету. Через падіння уламків зайнялася господарська споруда. Вогонь вже приборкали. Пошкоджені також приватний будинок і два авто. Загиблих та постраждалих немає.

"Ще одну ворожу ціль ППО знищили над Криворізьким районом вночі. Приземлили розвідувальний дрон", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що сьогодні від самого ранку атакували Одесу.

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